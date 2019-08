Chanel-eigenaars bij rijkste families ter wereld

De families Wertheimer en Dumas, eigenaars van respectievelijk Chanel en Hermès, behoren tot de tien rijkste families ter wereld, zo becijferde Bloomberg.

Bloomberg heeft een lijst opgesteld met de rijkste families ter wereld. Net zoals vorig jaar wordt die aangevoerd door de familie Walton, eigenaar van de Amerikaanse supermarktketen Walmart, wiens fortuin elk uur met ongeveer vier miljoen dollar aandikt. Vandaag wordt hun vermogen geschat op 190,5 miljard dollar.

Op plek twee staat de familie Mars (eigenaar van M&M, Milky Way en jawel, Marsrepen), het podium wordt vervolledigd door de familie Koch, dat zijn fortuin verdiende met olie. De koninklijke familie van Saudi-Arabië is met een vermogen van 100 miljard dollar goed voor de vierde plaats.

Maar ook de modewereld blijkt lucratief te zijn, want op plek vijf staat de familie Wertheimer. Broers Alain en Gerard maken naast racepaarden en wijngaarden vooral winst dankzij het Franse modehuis Chanel, dat ze erfden van hun grootvader Pierre Wertheimer. Hij hielp Coco Chanel destijds financieel om haar eigen modehuis op te richten, en kreeg in 1954 het volledige merk in handen. Chanel tekende in 2018 een winst op van 11 miljard dollar en is in totaal 57,6 miljard dollar waard.

Een trapje lager in de lijst staat de familie Dumas, eigenaar van Hermès, met een vermogen van 53,1 miljard dollar. Het luxehuis overtrof de verwachtingen en deed het afgelopen jaar vooral goed in Azië.

Maar dat maakt van hen nog niet de rijkste modespelers. Bernard Arnault, de rijkste Europese miljardair en eigenaar van het concern LVMH dat onder meer Dior en Louis Vuitton bezit, heeft een netto vermogen van 104,8 miljard dollar, ofwel bijna dubbel zoveel als de familie Hermès en Chanel samen.

De top tien kleurt ook Belgisch, met de bierfamilies Van Damme, De Spoelberch en De Mévius (AB Inbev) op de zevende plek, met een vermogen van 52,9 miljard dollar. De Duitse families Boehringer en Von Baumbach (farmabedrijf Boehringer Ingelheim), de Indiase familie Ambani en de Amerikaanse Cargills sluiten de top tien.