VS stellen reeks nieuwe heffingen op Chinese import uit

De Amerikanen hebben beslist om de invoering van een bijkomende importheffing uit te stellen. De heffing van 10 procent op een reeks Chinese producten zal niet op 1 september maar op 15 december van start gaan.

Voor sommige Chinese producten zullen de Amerikanen zoals gepland 10 procent extra heffingen aanrekenen op 1 september. Bepaalde producten zijn echter van de lijst gehaald en zullen dus niet bijkomend belast worden, en voor producten zoals smartphones, laptops, gameconsoles en bepaalde kledingstukken wordt de invoering uitgesteld tot 15 december.

Volgens de Chinezen is er dinsdag bovendien weer topoverleg geweest via de telefoon tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Er is een nieuw gesprek gepland over twee weken.

Invoerheffingen

Eind juli maakte de Amerikaanse president Trump bekend dat de VS vanaf 1 september 300 miljard dollar aan Chinese goederen een heffing van 10 procent zou opleggen. De maatregel zou bijna alle Chinese goederen die de VS importeren, onderhevig maken aan importheffingen. Die beslissing wordt nu dus afgezwakt. Eerder legde hij al heffingen van 25 procent op aan 250 miljard aan Chinese import. China heeft op zijn beurt ook al heffingen ingevoerd op 110 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

China reageerde op de aangekondigde invoerheffingen door de munt te devalueren naar het laagste niveau in tien jaar tijd. Het schortte ook de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

De handelsoorlog tussen de VS en China weegt op de wereldeconomie en zet ook de financiële markten onder druk. Beleggers zochten hun heil in ‘veilige’ investeringen als goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties.