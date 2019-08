Politie start zoekactie naar ontsnapte gedetineerde

In Antwerpen is dinsdagmiddag een 23-jarige geboeide gedetineerde ontsnapt tijdens of net na een verhoor bij de federale gerechtelijke politie (FGP) aan de Noordersingel. Dat zegt het Antwerpse parket.

De jongeman slaagde er op een of andere manier in uit het politiegebouw weg te lopen en de Noordersingel over te steken, voorlopig is hij spoorloos. De politie is een zoekactie gestart.

De gedetineerde zat sinds 4 juni in de cel in het kader van een lopend drugsonderzoek. Hij werd toen in het havengebied opgepakt wegens ‘verdachte handelingen’ op een kaai, vermoedelijk wilde hij een partij drugs uithalen. De politie is momenteel onder meer met een helikopter op zoek naar de man, maar voorlopig zonder resultaat. Mogelijk stapte hij in een wagen van een kompaan.