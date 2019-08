Hackers sturen valse verkeersinformatie uit: ‘Vuurgevecht tussen Kortrijk en UZ Gent’

Verschillende bestuurders kregen dinsdagochtend de melding dat er een vuurgevecht aan de gang was tussen Kortrijk en UZ Gent. Dat bleek foute informatie te zijn, die waarschijnlijk verspreid werd door hackers.

Het bericht verscheen als verkeersinformatie op het dashboard van de wagen. Dat was waarschijnlijk het werk van hackers, die inbreken in het systeem en gebruikmaken van de FM band waarop de informatie naar de voertuigen gestuurd wordt.

‘Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan VRT NWS. Eerder verschenen ook al meldingen over een ‘terroristische aanval op de E40’, in augustus waren er ‘lawines op de E40’. Volgens Bruyninckx gebeurt het al jaren en is er weinig aan te doen. ‘Wie toch een klacht wil indienen, moet bij de politie zijn’, zegt Bruyninckx, maar hij waarschuwt dat de hackers niet gemakkelijk gevonden kunnen worden.