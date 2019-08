Yves Saint Laurent op de vingers getikt voor opvoeren aapje

In de najaarscampagne van het Franse modehuis Yves Saint Laurent, waar de Belg Anthony Vaccarello creatief directeur is, worden de modellen vergezeld door een aapje. Dat komt hen op kritiek te staan.

Anthony Vaccarello koos voor een opvallend model in zijn najaarscampagne. Freja Beha Erichsen en Kiki Willems kregen bij twee gelegenheden het gezelschap van een kapucijnaapje dat luistert naar de naam Allie.

En hoewel het aapje op hun schouder haar best deed om fotograaf van dienst Juergen Teller te charmeren, is niet iedereen fan. Op sociale media stellen verschillende gebruikers het gebruik van wilde dieren als accessoire aan de kaak.

Ook de Spaanse non-profitorganisatie Rainfer is niet opgezet met de foto’s. Het opvangcentrum voor achtergelaten primaten wijst Vaccarello en Yves Saint Laurent erop dat zulke foto’s niet ongevaarlijk zijn, want dat op die manier de illegale handel in wilde dieren wordt aangemoedigd.

‘Elke jaar worden ontzettend veel primaten weggehaald uit hun natuurlijke habitat of gekweekt in gevangenschap, enkel om winst te maken. Ze worden verkocht als exotische huisdieren of uitgebuit voor shows zoals circussen of films’, legt de organisatie uit op haar website.

Dieren die worden opgevoerd in campagnes of televisieshows worden bovendien op een strenge manier getraind om te luisteren naar commando’s, vaak met trauma’s tot gevolg, aldus nog Rainfer. Wanneer ze een bepaalde leeftijd bereiken, worden ze onhandelbaar, waarna ze worden gedumpt, zonder te hebben geleerd hoe ze voor zichzelf moeten zorgen.

‘Beschouw zulke foto’s niet langer als exotisch of glamoureus, maar begrijp dat het hier gaat om uitbuiting en misbruik. Wees geen medeplichtige van dit probleem’, zo richt de organisatie zich rechtstreeks tot het modehuis op Twitter. Het modehuis zelf heeft nog niet gereageerd op de kritiek.