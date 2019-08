De Haachtsesteenweg: racebaan van Schaarbeek, bewijst Vias

Gemiddeld rijden elke dag meer dan 30 chauffeurs meer dan 86 kilometer per uur, op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek, blijkt uit metingen van verkeersinstituut Vias. De snelheidslimiet bedraagt er 50 kilometer per uur. Op die plaats stierf De Standaard-journaliste Stephanie Verbraekel op 7 november 2017.

Drie weken lang, tussen 22 juli en 9 augustus, heeft het Belgisch verkeersinstituut de snelheid gemeten van auto’s en motoren die op de Haachtsesteenweg passeren, schrijft La Dernière Heure vandaag. De hoogste snelheid die gemeten werd: 163 kilometer per uur, waar dus 50 kilometer per uur de limiet is. ‘De cijfers geven ons koude rillingen’, zegt Vias-woordvoerder Benoît Godart in de krant. ‘Elke dag rijden meer dan 30 chauffeurs sneller dan 86 kilometer per uur. Ook tijdens de piekuren, wanneer veel voetgangers en fietsers zich op of naast de Haachtsesteenweg bevinden.’ Zo reed op 1 augustus een motorrijder om 16:52 uur 149 kilometer per uur.

Pendant 3 semaines, @Vias_institute a mesuré la vitesse des conducteurs sur la chaussée de Haecht (limitation: 50 km/h). Les résultats sont affligeants. Le record à 163 km/h ?? pic.twitter.com/8CeHz2siek — Benoit Godart (@BenoitGodart) August 13, 2019

Op de Haachtsesteenweg hebben al verschillende zware ongevallen plaatsgevonden. Het ongeluk waarbij Stephanie Verbraekel omkwam, vond plaats op 7 november 2017 omstreeks 23.20 uur, toen ze bij het oversteken van de Haachtsesteenweg werd aangereden door een personenwagen.

De doodrijder van Stephanie Verbraekel is veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur en een rijverbod van vier jaar. Het parket van Brussel ging in beroep.