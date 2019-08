Onafhankelijke spoorvakbond staakt tijdens Pukkelpop

De onafhankelijke spoorvakbond OVS staakt komende zaterdag. De NMBS zal proberen om de hinder voor Pukkelpopgangers zo veel mogelijk te beperken.

Aanleiding van de staking is de problematische verlofsituatie van de treinbegeleiders. Op 27 juli staakte de OVS ook al naar aanleiding van het conflict over vakantiedagen. Toen, ook een zaterdag, reden uiteindelijk drie op de vijf treinen.

De vakbond had al een stakingsaanzegging ingediend voor 17 augustus. Dinsdag vond nog overleg plaats tussen de NMBS en de OVS, zonder resultaat. ‘Ondanks een aantal zeer concrete toezeggingen die al eerder werden toegelicht, verkiest OVS echter opnieuw naar het stakingswapen te grijpen. NMBS betreurt dit, in de eerste plaats voor haar reizigers, die voor de tweede keer in nog geen maand de dupe zijn van een stakingsactie van één spoorbond’, klinkt het bij het spoorbedrijf.

De NMBS is van plan dit jaar 300 nieuwe treinbegeleiders aan te werven. Daarvan zijn er al meer dan 200 aangeworven, benadrukt de NMBS.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werkt de NMBS op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat aangeeft te zullen werken een gegarandeerde treindienst uit.

De Pukkelpop-organisatie heeft met de NMBS afspraken gemaakt zodat de dienstverlening tijdens de staking gewaarborgd blijft. Volgens de organisatie zal de staking voor Pukkelpop geen problemen opleveren.