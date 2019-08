De Amerikaanse rapper A$AP Rocky heeft in Californië zondagavond zijn eerste optreden gegeven na zijn arrestatie. In juli werd de artiest, echte naam Rakim Mayers, opgepakt na een handgemeen in het Zweedse Stockholm. Hij verbleef een maand in voorhechtenis en moest heel wat optredens annuleren. Woensdag weet hij of hij schuldig bevonden wordt aan slagen en verwondingen. Het Zweedse openbare ministerie eiste een celstraf van zes maanden.