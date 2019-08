Naomi Campbell voor het eerst te zien in ondergoedreclame Calvin Klein

23/02/2019

Het supermodel is dood

Modellen zonder onderarmen of op krukken, met bolle buik of een baby in een draagzak, oudere dames, voluptueuze schoonheden of modellen met het syndroom van Down: de voorbije modeseizoenen haalden niet de gekste collecties de kranten, maar de meest diverse reeksen modellen op de catwalk. Is het tijdperk van blond, blank en ultraslank voorbij?