De grotendeels vergane houten kist, met bronzen sloten, bevond zich in het Casa del Giardino (Huis van de Tuin). Ze is inmiddels gerestaureerd.

Het is onduidelijk wie de eigenaar is van de kist. De ambachtelijke kwaliteit van sommige voorwerpen kan wijzen op de welstand van de huiseigenaar, maar in de nabijheid werden meerdere slachtoffers gevonden, waaronder vrouwen en kinderen. Dat bij hen geen gouden juwelen gevonden werden, wijst erop dat ze wellicht bedienden waren. Via DNA-analyse probeert men na te gaan of ze verwant waren.

Een aansluitende hypothese is dan dat de kist toebehoorde aan een slaaf of een Romein van lage afkomst, die gespecialiseerd was in rituele handelingen.

Kleine penissen

De ‘schat’ bevat gebruiksvoorwerpen en decoratieve objecten in brons, glas, been, amethist en amber. Massimo Osanna, algemeen directeur van de site, omschrijft ze op de Facebookpagina van de site als 'voorwerpen die gebruikt werden in een rituele context, en ons dus iets vertellen over het dagelijkse leven van de inwoners, en vooral van de vrouwen, van Pompeji'.

Er zijn spiegels en juwelen, hangers in de vorm van kleine penissen, poppen, bellen, scarabeeën en een schedel. Op meerdere voorwerpen zijn bekende figuren afgebeeld, zoals de wijngod Dionysus, de ‘stiltegod’ Harpocrates en een dansende sater. Osanna denkt dat het geen voorwerpen waren die gedragen werden om er goed uit te zien, maar dat ze veeleer gebruikt werden in een bezwerende context. Om het ongeluk te bannen, bijvoorbeeld, of vruchtbaarheid af te smeken.

In het Casa del Giardino werd vorig jaar ook een belangrijke inscriptie gevonden die aangaf dat Pompeji niet ten onder ging in de abrupte uitbarsting van de Vesuvius in augustus (in het jaar 79 voor Christus), maar op 17 oktober. De nieuwe vondsten, dat van vorig jaar dateren, zullen binnenkort tentoongesteld worden in het Palestra Grande, samen met andere juwelen uit Pompeji.