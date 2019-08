‘Yes we short’: protestactie voor bedreigde Vlaamse vrijwilligers in Marokko

Marokkaanse vrouwen en mannen zijn in Casablanca op straat gekomen in short, uit solidariteit met de Vlaamse vrijwilligers die met de dood bedreigd werden.

In een video van TV5Monde is te zien hoe een dertigtal mannen en vrouwen met een banner ‘non à l’obscurantisme’ manifesteren aan het strand van Casablanca. Op Facebook werd opgeroepen om een ‘boodschap tegen obscurantisme’ te brengen. ‘Boodschappen van obscurantisme en extremisme hebben geen plaats in ons land’, zegt organisator van ‘Yes we short’ Mourad Elajouti op TV5Monde.

Een Marokkaanse man had vorige week opgeroepen om vrijwilligers van vzw Bouworde te ‘onthoofden’, omdat ze in short werkten. Een video over het werk van Bouworde, dat in het buitenland met vrijwilligers scholen helpt te bouwen, of straten aanlegt, was op de Marokkaanse televisie vertoond. In die video droegen een aantal jongens en meisjes een korte broek. De groep werkte aan een straat in het Marokkaanse dorp Adar.

De Marokkaanse politie trad hard op tegen de man die de vrijwilligers bedreigd had. Hij wordt beschuldigd van aanzetten tot terrorisme en haat. Door de commotie zag de organisatie zich toch genoodzaakt om alle vrijwilligersreizen naar Marokko dit seizoen te annuleren.

De protestactie had dan ook als doel om de vrijwilligers te bedanken voor hun werk, zo staat te lezen op het evenement op Facebook. Vzw Bouworde werkt al vijftien jaar aan projecten in het land.