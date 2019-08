Ouderschapsverlof piekt tijdens zomervakantie

Mama’s en papa’s die kinderen jonger dan 12 jaar hebben, nemen tijdens de zomervakantie hun ouderschapsverlof in één keer op om een hele maand vakantie te hebben met hun kroost. Concreet gaat het om meer dan 6 op de 1.000 werknemers in België die in juli en augustus een maand afwezig blijven van het werk omwille van de kinderen. Dat is best veel.

Het gaat vooral om werknemers tussen 30-39 jaar en 40-49 jaar die hun ouderschapsverlof gebruiken om de lange periode zonder school te overbruggen, zo berekende hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van cijfers uit 2018. Acerta vermoedt dat de versoepeling van de regels voor ouderschapsverlof de volgende jaren tijdens de zomervakantie tot minder afwezigheid op de werkvloer zal leiden, omdat ouders hun ouderschapsverlof beter zullen kunnen spreiden.

Ouderschapsverlof in juli en augustus

0,66% van alle werknemers neemt speciaal voor de maanden juli en/of augustus een maand (meer dan 19 werkdagen) ouderschapsverlof. Als je weet dat niet iedereen ouderschapsverlof kan nemen – wie geen kinderen heeft jonger dan 12 valt al af – dan is meer dan 6 op de 1.000 werknemers die een volledige maand van het werk afwezig blijven, best veel.

“Het zijn vooral werknemers uit de leeftijdscategorieën 30-39 jaar en 40-49 jaar - de leeftijd waarop kan worden verwacht dat mensen jongere, schoolgaande kinderen hebben - die op het werk een maand moeten worden gemist,” verduidelijkt Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult.

Lees verder...

>

>

>