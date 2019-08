De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zegt dat er ‘ernstige onregelmatigheden’ plaatsgevonden hebben in de federale gevangenis van New York.

Barr heeft de opdracht gegeven om de zelfdoding van Jeffrey Epstein, die zich zaterdag heeft verhangen, grondig te onderzoeken. Hij benadrukte dat hij kwaad is dat de gevangenis in Manhatten er niet in slaagde om Epstein voldoende te beveiligen.

Op 23 juli is Epstein bewusteloos is zijn cel aangetroffen, mogelijk probeerde hij toen al een einde aan zijn leven te maken. Daarna was hij tijdelijk op een zelfmoordpreventieregime gezet. Dat werd op 29 juli om onduidelijke redenen stopgezet. Epstein had, aldus de New York Times, elk half uur gecontroleerd moeten worden. Mogelijk is dat niet gebeurd.

Epstein werd op 6 juli ­gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van misbruik van minderjarigen. ­Epstein beweerde dat hij onschuldig was.

Epstein. Foto: Photo News

Het ministerie van Justitie zal de gerechtelijke onderzoeken evenwel voortzetten tegen iedereen die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de misdaden van Epstein, aldus minister Barr nog. ‘Iedereen die medeplichtig is mag niet op zijn lauweren rusten. De slachtoffers verdienen gerechtigheid en we zullen ervoor zorgen dat ze die krijgen.’

Agenten van de FBI hebben maandag trouwens een klein eiland in de Caraïben doorzocht dat eigendom was van de overleden miljardair Jeffrey Epstein. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Twee verantwoordelijken van de ordediensten bevestigden anoniem aan de zender NBC dat de Amerikaanse federale politie een huiszoeking uitvoerde in de residentie van Epstein op het eiland Little St. James, dat deel uitmaakt van de Maagdeneilanden. De miljardair zou het eiland in de jaren negentig hebben gekocht. Sommige Amerikaanse media noemden het stuk land "het pedofieleneiland", een verwijzing naar de minderjarige meisjes die Epstein er naartoe zou hebben gehaald. De FBI heeft het nieuws over de raid voorlopig nog niet bevestigd.