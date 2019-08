Tankstations staan droog, Portugese overheid verplicht olietransporteurs te werken na staking

In Portugal startte maandag een staking van olietransporteurs. Dat leidde tot veel lege tankstations, maar de Portugese overheid verplicht de transporteurs om aan het werk te gaan.

De staking had als gevolg dat er op verschillende plaatsen in het land een tekort was aan diesel en benzine, zoals op de luchthaven. Er was afgesproken dat er een minimumdienstverlening zou zijn, zodat de hulpdiensten niet zonder brandstof zouden vallen. De gewone bestuurders mochten niet meer dan 25 liter per wagen en 100 liter per vrachtwagen tanken.

Volgens de overheid hielden de transporteurs zich niet aan de afspraken. Omdat 35 procent van de tankstation in het land volledig of gedeeltelijk leeg waren, besloot de Portugese regering om een decreet uit te vaardigen dat de transporteurs verplicht om terug aan het werk te gaan.

De luchthaven van Lissabon moet voorzien worden van brandstof, evenals 320 noodtankstations doorheen heel het land.

De vakbonden willen via de staking een salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. De actie leidt tot grote hinder, vooral in het zuiden van het land. De regio Algarve wordt als prioriteit gezien, omdat anders miljoenen toeristen vast zouden zitten.