Bart De Wever: ‘Vlaams Belang heeft twee gezichten’

Met Vlaams Belang heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever ‘veel gesprekken’ gehad, maar de partij mee aan boord hijsen van een Vlaamse regering is niet gelukt. ‘Ik merk ook wel dat Vlaams Belang een partij is die twee gezichten heeft’, zegt De Wever in Terzake.

‘Aan tafel is Vlaams Belang vriendelijk en constructief, maar daarbuiten blijft het een propagandamachine, een rechts-populistische partij’, zegt De Wever. ‘Ze moeten stoppen met de campagnes op sociale media, zo lukt het niet om gesprekspartners te charmeren.’ Volgens De Wever verliepen de gesprekken steeds correct, maar ging Vlaams Belang door met opruiend taalgebruik. ‘De informatiefase is de delicaatste die er is, vrijage werkt niet als je een potentiële partner aframmelt’, vindt De Wever.

De Wever maakte maandag bekend dat hij met N-VA, Open VLD en CD&V, de zogenaamde Zweedse coalitie, een Vlaamse regering op poten wil zetten. ‘De Zweedse coalitie is de meest samenhorige ploeg met een meerderheid die je kan samenstellen op Vlaams niveau’, verdedigt Bart De Wever zijn keuze in Terzake.

Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, reageert ontgoocheld op het nieuws dat zijn partij niet zal meeregeren. ‘De gesprekken waren constructief, maar er komt geen echte verandering’, zei ook hij aan Terzake. ‘De partijen die de verkiezingen verloren hebben, zetten De Wever het mes op de keel.’

Toch vindt Van Grieken dat De Wever het been stijf had moeten houden. ‘Dat kost vijf minuten politieke moed, nu komt er meer van hetzelfde, de losers hokken samen.’ Hij noemt de Zweedse coalitie dan ook de ‘loserliga’. ‘Ik kan het niet anders noemen’, zegt hij. ‘De democraten moeten zichzelf de vraag stellen of ze wel nog democratisch zijn. Nu geven ze het signaal dat ze toch niet luisteren naar wat de kiezer wil.’ Hij voegt eraan toe dat Vlaams Belang over geen enkele partij een veto had uitgesproken.

‘Een Vlaams-nationale as gebruiken om Vlaanderen onbestuurbaar te maken, dat staat niet in mijn woordenboek’, reageert De Wever op het voorstel van Van Grieken, om koste wat het kost met Vlaams Belang te regeren. ‘Vlaanderen is niet onbestuurbaar, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen’, zegt De Wever.

Federaal

De Vlaamse regeringsvorming is uit de startblokken geschoten, maar hoe moet het federaal verder? Elio Di Rupo, voorzitter van de PS, de grootste partij aan Waalse kant, tweette al dat hij op federaal niveau de Zweedse coalitie niet zal depanneren. ‘Ik respecteer de keuze van Bart De Wever, maar dat de PS de Zweedse coalitie zal aanvullen op depanneren is een utopie.’

Wij respecteren de keuze van @Bart_DeWever in Vlaanderen. Maar ik wil duidelijk zijn. De PS wil een socialer en eerlijker beleid ook op federaal niveau. (1/2) @de_NVA @openvld @cdenv — Elio Di Rupo (@eliodirupo) August 12, 2019

Zich inbeelden dat de PS een federale coalitie met de gewezen partners van de Zweedse coalitie zal aanvullen of depanneren is een utopie. (2/2) @de_NVA @openvld @cdenv — Elio Di Rupo (@eliodirupo) August 12, 2019

‘Dat Di Rupo interesse toont in mijn bestaan, is al vooruitgang’, vindt De Wever. Hij hekelt het feit dat er geen ernstige gesprekken gevoerd worden op federaal niveau. ‘Economisch ziet het er slecht uit, we zitten al 78 dagen met de vingers te draaien’, zegt hij.

Voor de voorzitter van de N-VA zou het ‘absurd’ zijn om op federaal niveau niet dezelfde politieke logica te volgen als op Vlaams niveau. ‘De inzichten van het Vlaamse regeerakkoord hebben federaal een verlengstuk, het zou absurd zijn om een paars-groene regering te vormen, of federaal zonder meerderheid in Vlaanderen te werken.’