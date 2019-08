Simon Mignolet wil dat Club Brugge zelf goal(s) zoekt in Champions League-clash: “Op de nul spelen is gewoon te gevaarlijk”

Simon Mignolet sprak maandag, een dag voor de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League bij Dinamo Kiev, met de meegereisde pers. De Club Brugge-doelman benadrukte dat het team niet negentig minuten gaat focussen op het houden van de nul. “We moeten vanuit een goede organisatie voetballen en onze kansen proberen af te maken”, liet de Limburger optekenen.

“Ruud zei het deze morgen op weg naar de luchthaven nog al lachend: ‘gewoon de nul houden, Simon, en we zijn geplaatst’“, begon Mignolet zijn persbabbel met een glimlach. “Onderweg van het hotel naar deze persconferentie spraken we er in de auto met de trainer ook over. We waren het er over eens dat we niet van die situatie mogen uitgaan. We moeten zelf willen scoren. Als wij scoren, moet Kiev drie doelpunten maken. Op de nul spelen is gewoon te gevaarlijk. Er kan altijd eens een bal slecht vallen. Je maakt het jezelf moeilijk. We moeten niet naief zijn, niet alles open gooien om een doelpunt te maken, maar wel voetballen vanuit goede organisatie en onze kansen grijpen wanneer ze zich voordoen.”

Mignolet had geen te beste herinneringen aan het Olympisch Stadion in Kiev. Met Liverpool verloor hij er twee seizoenen geleden de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Mignolet zat in die wedstrijd op de bank. Tussen de palen stond de Duitser Loris Karius, die met twee enorme flaters zou uitgroeien tot de schlemiel van die finale.

“Ik bekijk het positief”, legde Mignolet uit. “Dat seizoen moesten we met Liverpool ook beginnen in de voorrondes van de Champions League. Tegen Hoffenheim was het heel nipt, maar we slaagden er wel in om door te stoten. Dat is ook nu de bedoeling. We moeten rustig blijven. We weten dat het niet makkelijk zal zijn. Kiev is een goede ploeg. We moeten ons op de best mogelijke manier voorbereiden. We verwachten een zware wedstrijd, maar tegelijkertijd moeten we er vertrouwen in hebben dat we dit duel tot een goed einde gaan brengen. We hebben een sterke ploeg en zijn goed genoeg om door te gaan. Maar we mogen ons ook niet te zegezeker voelen. Het is een evenwichtsoefening.”