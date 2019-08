Simone Biles evenaart legendarisch turnrecord en pakt uit met unieke triple-double

Simone Biles heeft op de Amerikaanse turnkampioenschappen in Kansas City voor de zesde keer de titel in de allroundcompetitie gewonnen. De 22-jarige Biles, die tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 vier keer goud pakte, evenaarde daarmee het record van Clara Schroth-Lomady die in de jaren ‘40 en ‘50 van de vorige eeuw ook zes keer de beste meerkampster van de Verenigde Staten was.

Biles verwende het publiek in Kansas City met een paar unieke elementen in haar oefeningen. Zo liet ze op de vloer een geslaagde ‘triple-double’ zien, iets wat nog nooit een turnster was gelukt in een officiële wedstrijd.

Voordat ze de pers te woord stond, pakte Biles even haar telefoon erbij om een video van haar spectaculaire serie salto’s en schroeven terug te kijken. ‘Ik wilde niet de laatste persoon ter wereld zijn die dit zou zien’, vertelde ze lachend.

Biles was op drie van de vier onderdelen de beste, op de brug met ongelijke leggers eindigde ze als derde. De Amerikaanse scoorde 118,500 punten, bijna 5 punten meer dan nummer twee Sunisa Lee (113,550).

Op het WK van vorig jaar in Qatar was Biles goed voor zes medailes, waarbij vier gouden (allround, sprong, vloer en team). Aan de brug met ongelijke leggers moest ze de duimen leggen voor Nina Derwael. Op de balk won ze brons.