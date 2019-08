Cannabisplantage ontdekt bij brand in Laken

In Laken is afgelopen nacht een cannabisplantage met zo’n 1.000 planten ontdekt. De brandweer moest tussenkomen voor een brand, en trof zo ook de plantage aan.

Sudpresse meldde het nieuws, en dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. De politie pakte een verdachte op maar die werd na verhoor vrijgelaten.

De Brusselse brandweer werd omstreeks 23.45 uur verwittigd voor een brand in de Gustave Demanetstraat in Laken. Er kwam rook uit een gat in de muur van een ondergrondse garage. Toen de brandweer op zoek ging naar de vuurhaard, bleek die te liggen achter een afgesloten deur. De brandweer stootte op een plantage van zo’n 1.000 cannabisplanten. De brand, die snel geblust was, was daar ontstaan door de oververhitting van de elektrische installatie die gebouwd was om de planten van licht en warmte te voorzien.

De Brusselse politie kwam ter plaatse en het parket werd verwittigd. Dat parket stuurde ook het gerechtelijk labo ter plaatse. De politie pakte ook een verdachte op maar die persoon werd na verhoor vrijgelaten.