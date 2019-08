KV Mechelen beloont piepjonge debutant Aster Vranckx met nieuw contract: “Nooit gedacht dat ik dit al zou meemaken”

KV Mechelen heeft maandag bekendgemaakt dat Aster Vranckx een nieuw contract bij de club ondertekende tot medio 2022. De zestienjarige Vranckx debuteerde afgelopen vrijdag in de Jupiler Pro League in het uitduel bij Anderlecht (0-0).

Vranckx, van opleiding een middenvelder, moest na 38 minuten op rechtsachter de geblesseerde Jules Van Cleemput komen vervangen. Hij deed dat met verve en hielp Mechelen mee een gelijkspel neer te zetten in het Lotto Park. Het was voor de tiener zijn eerste echte wedstrijd met het eerste elftal. In de verloren Supercup bij Racing Genk mocht hij in de slotfase ook wel al eens twee minuten invallen.

“Dat ik dit al mag meemaken op 16 jaar. Dat had ik nooit gedacht”, zo zei Vranckx zelf op de website van Malinwa. “Ik voel het vertrouwen van de ploeg en de club. Daarom ben ik fier dat ik tot 2022 heb bijgetekend bij KV Mechelen.”

“Een belangrijk signaal voor onze jeugdwerking”, beaamde Dennis Henderickx, Academy Director bij KV Mechelen. “Als club geven we zo veel mogelijk kansen aan jeugdspelers die inspanningen doen om hun kansen te grijpen. Talent hebben is niet voldoende, je moet ook je kans afdwingen om elke week weer top te zijn en te blijven. En, zoals je bij Aster kan zien, loont dat.”