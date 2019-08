Pukkelpop legt de poncho’s al klaar

De festivalgangers zullen het op Pukkelpop misschien niet droog houden. ‘We zijn op regen voorzien en we zijn er klaar voor. We zullen zien welk weer het wordt, maar laten we nog het beste hopen’, zegt woordvoerder Frederik Luyten.

De organisatie voorziet standaard poncho’s voor de festivalgangers. Daarnaast heeft Pukkelpop een weerteam van vier mensen die continu aanwezig zijn en alles opvolgen. ‘We hebben op dit moment goede hoop om donderdag goed te kunnen starten, want donderdagavond zou het in principe droog blijven en aangenaam worden’, zegt Luyten. ‘We zullen de festivalgangers uitgebreid informeren, maar alles verandert op dit moment nog snel.’

De zaterdagtickets voor Pukkelpop zijn al uitverkocht, terwijl de laatste zondag- en combitickets momenteel de deur uitgaan. Festivalgangers met een combi- of vrijdagticket krijgen ook toegang op donderdagavond. Pukkelpop rekent op telkens 66.000 bezoekers op vrijdag, zaterdag en zondag. Voor de openingsavond is het voor de organisatie afwachten, maar vorig jaar werd een recordaantal boven de 40.000 bezoekers behaald.

The Opposites komen voor een exclusieve show naar Pukkelpop. In 2014 kozen Willem en Big2 van het Nederlandse rapduo voor hun eigen soloprojecten. Vijf jaar later trakteren ze hun fans opnieuw op hun hits 'Broodje Bakpao', 'Slapeloze Nachten', 'Thunder' en 'Licht Uit'. The Opposites spelen net als in 2013 in de Dance Hall. Daar vervangen ze Billie Eilish, die alsnog naar het hoofdpodium verhuisde.