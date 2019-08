De Australiër Stephen Grenfell kon zaterdag een uniek beeld vastleggen en deelde het op Twitter. In de video is te zien hoe tientallen kangoeroes springen door een besneeuwd landschap in Queensland, Australië. ‘Iets dat je niet elke dag ziet in Australië, kangoeroes in de sneeuw.’

Vrijdag werd in Australië gewaarschuwd voor hevig winterweer. De winter heeft er ondertussen zijn hoogtepunt bereikt. De waarschuwing gold voor alle staten, met uitzondering van de noordelijke gebieden.