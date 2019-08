Amerikaanse cultmerk Glossier komt naar Europa

Groot nieuws voor de Belgische fans van Glossier: het hippe beautymerk opent binnenkort een pop-upwinkel in Londen.

Wie een product van Glossier te pakken wou krijgen, moest daarvoor tot nu naar de Verenigde Staten reizen of iemand kennen die in pakweg Frankrijk of Engeland woont, want naar ons land wordt niet verstuurd. Maar fans die binnenkort een bezoekje brengen aan Londen zullen er hun hart kunnen ophalen in de pop-upwinkel die er in de herfst de deuren opent.

Het is nog wachten op verdere details, maar oprichter Emily Weiss bevestigde het nieuws alvast aan The Financial Times. 'We zijn een wereldwijd bedrijf en ongeveer de helft van onze volgers komt van buiten de VS. Dus willen we onze producten ook zo snel mogelijk in hun handen doen belanden', klinkt het.

Miljarden waard

Weiss startte in 2010 met haar blog Into the gloss en kon al snel op een trouwe schare volgers rekenen. Na het recenseren van tientallen beautyproducten, lanceerde ze vier jaar later haar eigen beautylabel Glossier, dat meteen een hype werd. Nochtans waren de producten tot 2018 enkel verkrijgbaar in de VS, op een selectie producten na in de intussen gesloten Parijse concept store Colette en een pop-upwinkel in Londen in 2017 die amper een week open was.