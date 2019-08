Domenico Pozzovivo breekt arm en been bij aanrijding op training

Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) heeft een arm en een been gebroken bij een aanrijding door een auto tijdens een trainingsritje nabij Cosenza in het zuiden van Italië. Dat meldt de plaatselijke krant Qui Cosenza maandag.

De 36-jarige Italiaan reed door het gehucht Laurignano, tot hij op een kruispunt geraakt werd door een Fiat Grande Punto. Na de eerste zorg ter plaatse werd de renner overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds verblijft. Pozzovivo was naar verluidt steeds bij bewustzijn.

Pozzovivo was zich aan het voorbereiden op de Vuelta, die op 24 augustus van start gaat. Hij zou er de kopman zijn van Bahrain-Merida. Vorige week werd hij twaalfde in de Ronde van Polen. Eerder dit seizoen hielp Pozzovivo Vincenzo Nibali aan een tweede plaats in de Giro, waarin hij 19e werd.

# Belga context ## Related picture(s) [CYCLING - FRA - PARIS - NICE]

View full context on [BelgaBox]

(belga)