Franse ministers vragen onderzoek in Frankrijk naar zaak-Epstein

Twee Franse ministers hebben opgeroepen tot een onderzoek in Frankrijk naar de zaak rond Jeffrey Epstein, een Amerikaanse miljardair die zelfmoord pleegde in de gevangenis. Epstein werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

‘Het Amerikaanse onderzoek heeft uitgewezen dat er banden zijn met Frankrijk. Het lijkt ons fundamenteel voor de slachtoffers, dat er een onderzoek wordt geopend in Frankrijk’, schrijven staatssecretarissen Marlene Schiappa (gelijkheid van vrouwen en mannen) en Adrien Taquet (kinderbescherming).

‘De dood van Epstein mag de slachtoffers niet de gerechtigheid ontnemen waarop zij recht hebben: het is een essentiële voorwaarde voor hun herstel. Het is ook een voorwaarde voor een effectievere bescherming in de toekomst van andere meisjes die worden geconfronteerd met dit soort van georganiseerde netwerken, dit soort van roofdieren’, aldus Schiappa en Taquet.

In een brief gericht aan de officier van justitie van Parijs die op de website van het tijdschrift L’Obs staat, zegt de vereniging Innocence en danger dat het hem op 23 juli een melding heeft gestuurd. De vereniging benadrukt dat ‘Frankrijk betrokken is bij dit dossier aangezien in het onderzoek van de FBI verschillende personen met Franse nationaliteit opduiken.’

Innocence en danger citeert een ‘betrouwbare bron’ volgens welke ‘verschillende slachtoffers van het prostitutienetwerk opgericht door Jeffrey Epstein en zijn handlangers ook de Franse nationaliteit hebben’.

De dood van de 66-jarige Epstein, die ervan beschuldigd wordt dat hij tientallen minderjarige meisjes zou hebben misbruikt in zijn residenties in New York en Florida, gaf al heel snel aanleiding tot complottheorieën. Een daarvan is dat Epstein, die vrienden had in de hoogste kringen, geen zelfmoord zou hebben gepleegd, maar vermoord werd.