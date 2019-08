Nooit bouwaanvraag ingediend voor uitgebrand pand in Beringen

De eigenaar van het uitgebrande pand in Beringen, waar zondag twee brandweermannen het leven lieten, heeft nooit een bouwaanvraag ingediend, zoals hij zelf beweert.

Nurettin Arslan, sinds 2017 de eigenaar van het leegstaande pand aan de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn waar zaterdagnacht voor de derde keer op korte tijd een brand uitbrak, beweert dat het nooit zijn bedoeling was om het pand zo lang leeg te laten staan.

‘Ik had het al lang willen verbouwen tot appartementen en winkelruimtes. Telkens botste ik op verzet om de nodige vergunningen in orde te krijgen’, klonk het zondag in een reactie na de brand waarbij de twee brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders het leven lieten.

Maar dat blijkt niet te kloppen. ‘In 2018 was het pand door Vlaanderen opgenomen in het leegstandsregister, want het handelspand was groter dan vijf are. Er zou met de huidige eigenaar een voorbespreking zijn geweest over een mogelijke ontwikkeling van het gebouw, maar er is geen enkele formele bouwaanvraag ingediend waarvoor een vergunning zou zijn afgeleverd’, verduidelijkt burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen.

Het was niet de eerste keer dat in het bewuste pand brand uitbrak. Een onvoorzichtige kraker had er eerder al een brand veroorzaakt. Volgens eignaar Arslan verbleven er de voorbije maanden wel vaker krakers. ‘In november 2018 heb ik nog een klacht ingediend bij de politie.’

De site is momenteel nog steeds afgesloten omdat het parket van Limburg er een onderzoek heeft bevolen naar de omstandigheden en de gevolgen van de brand. Zondag al liet het parket weten dat het gerechtelijk lab en een branddeskundige vanaf maandagmiddag hun onderzoek zullen verderzetten.