CD&V en Open VLD gaan in op uitnodiging van De Wever

Open VLD en CD&V zijn, zoals verwacht, bereid om met N-VA te werken aan een nieuwe coalitie. CD&V beklemtoont dat de startnota van De Wever een startpunt is en geen regeerakkoord.

Morgen begint formateur Jan Jambon aan de gesprekken met CD&V en Open VLD om een nieuwe ‘Zweedse’ coalitie te vormen in Vlaanderen.

Beide toekomstige coalitiepartners geven geen commentaar op alle inhoudelijke punten die de nota maakt. Ze beklemtonen dat de nota een startpunt is van de onderhandelingen, geen eindpunt.

CD&V

De christendemocraten stellen: ‘Het regeerakkoord zal nu geschreven worden. Dat zal samen rond de tafel gebeuren. En daar zullen wij zo veel mogelijk punten uit ons programma gebaseerd op onze waarden naar voren halen.’

CD&V schuift drie kernpunten naar voor.

1) Nabijheid: het verschil wordt gemaakt in beleid dicht bij de mensen. Vandaag zijn er te veel plaatsen in Vlaanderen waar men het gevoel heeft vergeten te worden. Meer investeringen in heel Vlaanderen zijn noodzakelijk. De steden en gemeenten zijn daarin een sleutelpartner.

2) Sociaal: mensen verdienen steun. Zekerheid op zorg, kwaliteitsvol onderwijs, betaalbare facturen. Om de rekeningen te laten kloppen, moeten meer mensen aan de slag.

3) Thuis voelen: Vlaanderen is een plek waar we rechten én plichten belangrijk vinden. Van wie hier wil en mag komen, mag veel verwacht worden.

De stijl

Eric Van Rompuy, niet meteen de grootste minnaar van N-VA, beklemtoonde al dat de N-VA een andere toon zal moeten aanslaan in de coalitie. De manier waarop de partij de CD&V-ministers Schauvliege en Crevits aanpakte, acht hij niet voor herhaling vatbaar.

Ook Wouter Beke stelde al dat zijn partij wil ‘meewerken aan een respectvolle en verbindende regeerstijl’.

Liberalen

Open VLD geeft veel minder opmerkingen. 'Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar', klinkt het.

Na afloop van het partijbestuur zei voorzitster Gwendolyn Rutten nog dat het na twee en een halve maand 'tijd is om met het echte werk te beginnen'. Over de startnota van De Wever zeggen de liberalen de de nota een 'eerste aanzet' vormt voor onderhandelingen.

De partij geeft verder nog aan dat ze de afgelopen weken constructieve gesprekken heeft gevoerd met informateur Bart De Wever.