Off-White verkocht aan luxewebshop

Off-White, het modelabel van de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh, is voortaan in handen van luxewebshop Farfetch.

Modelabel Off-White werd in 2013 opgericht door Virgil Abloh en groeide in geen tijd uit tot een van de populairste streetwearlabels, dat samenwerkte met grote namen zoals Ikea, Levi’s en Nike. Belgische atletiekster Nafi Thiam liep vorig jaar nog mee in een van hun catwalkshows.

Voortaan is het modelabel in handen van de luxewebshop Farfetch, dat moederbedrijf New Guard verwierf. Farfetch biedt kleding en accessoires van meer dan zevenhonderd boetieks wereldwijd aan. De licentieovereenkomst van het merk werd geregeld voor een bedrag van 675 miljoen dollar, omgerekend zo’n 602,8 miljoen euro. Dat staat te lezen in de officiële aankondiging van de holding, die ook andere streetstylemerken zoals Heron Preston en Palm Angels in zijn portefeuille heeft.

Volgens de New Guards-groep past deze overname ‘in de strategie van de webwinkel om investeringen te realiseren in bedrijven die de huidige strategie versnellen en versterken.’

Analisten menen echter dat Farfetch, dat nu al moeite heeft om uit de rode cijfers te geraken, te veel heeft betaald voor de overname en bovendien het risico loopt dat Off-White over zijn populariteitspiek heen is. De aandelen in het bedrijf namen vrijdag een zware duik.