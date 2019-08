T-shirt breekt Versace zuur op

Chinese influencers zeggen hun samenwerking met een aantal modelabels op, waaronder Versace en Givenchy, nadat die zich hadden verslikt in het Een-Chinabeleid.

De verkoopcijfers van Versace zullen in China allicht een ferme knauw krijgen. Een T-shirt van het Italiaanse modehuis met op de rug een oplijsting van enkele steden met een Versace-boetiek, heeft een storm veroorzaakt op sociale media. Hongkong en Macau, twee autonome regio’s van China, worden in de lijst genoemd alsof het onafhankelijke landen zijn, en dat is een doorn in het oog voor de Chinese bevolking.

Versace zette de verkoop onmiddellijk stil, vernietigde wat restte van de stock en verontschuldigde zich bij het Chinese publiek, maar daarmee ging de storm niet liggen. Donatella Versace probeerde de rel te sussen door zondag ook persoonlijk haar excuses aan te bieden. ‘Ik heb nooit oneerbiedigheid willen tonen tegenover de Chinese soevereiniteit. Daarom wil ik me persoonlijk verontschuldigen voor deze onnauwkeurigheid en alle pijn die het heeft veroorzaakt.’

Maar het kwaad was al geschied. Actrice Yang Mi, de eerste Versace-ambassadrice in China en met meer dan honderd miljoen volgers op Weibo - het Chinese alternatief voor Twitter - ook een van ’s lands belangrijkste influencers, verbrak haar contract met het Italiaanse modehuis. ‘De territoriale integriteit en soevereiniteit zijn te allen tijde heilig en onschendbaar’, aldus een korte mededeling van haar mediabedrijf Jiaxing Media over haar beslissing.

Niet alleen

Ze is niet de enige. Nadat foto’s waren opgedoken van gelijkaardige T-shirts bij het Amerikaanse modelabel Coach en modehuis Givenchy, die eveneens doen uitschijnen dat Hongkong en Taiwan aparte landen zijn, zien ook zij hun ambassadeurs vertrekken. Ook al zijn de T-shirts niet nieuw.

‘Ik wil me bij iedereen verontschuldigen voor alle schade die ik heb veroorzaakt door mijn onvoorzichtige keuze voor dit merk’, deelde model en Coach-ambassadrice Liu Wen in een post op Weibo. ‘Ik houd van mijn moederland en ik bescherm standvastig de Chinese soevereiniteit.’

Coach zegt dat het de onnauwkeurigheid op de T-shirts al in mei 2018 had vastgesteld en meteen de verkoop en de verspreiding van de beelden had stopgezet, eraan toevoegend ‘veel spijt’ te hebben van het ontwerp. ‘We hebben sindsdien ook ons intern systeem versterkt zodat we gelijkaardige fouten in de toekomst kunnen vermijden.’

Givenchy zag om dezelfde reden Chinees boyband-idool Jackson Yee vertrekken, maar geen van de twee wilde commentaar geven op de beslissing.

Eetstokjes

Het is niet de eerste keer dat een buitenlands merk zich mispakt aan de Chinese gevoeligheden. Het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana veroorzaakte een storm door een reclamevideo waarin een Chinees model pizza en pasta probeert te eten met eetstokjes. Er werd zelfs opgeroepen tot een boycot. Amerikaans modelabel Gap moest door het stof omdat het T-shirts verkocht met een ‘incorrecte’ kaart van China: de autonome territoria zoals Taiwan ontbraken op de kaart.

Niet allen modelabels slaan al eens de bal mis. Dat het Duitse cameramerk Leica een iconische foto van de zogeheten ‘tankman’ op het Tiananmen-plein gebruikte voor een promotievideo viel ook al niet in goede aarde. Niet zo vreemd, de foto werd wereldberoemd als symbolische aanklacht tegen het bloedig neergeslagen studentenprotest.