Jan Jambon wordt voorgedragen als formateur van een Zweedse coalitie.

De naam van Jan Jambon circuleerde al enkele dagen. Het is een verrassende keuze en ook weer niet.

Verrassend omdat Bart De Wever bij de aanvang van de kiescampagne nog had gezegd dat hij minister-president zou worden als de kiezer hem daarvoor de nodige stemmen gaf.

Bovendien was Jambon één van de sterkhouders van de partij in de federale regering. En relatief graag gezien ook in Franstalig België.

Maar de keuze is ook niet-verrassend omdat De Wever altijd graag burgemeester van Antwerpen was, is en blijft. En omdat hij nu allicht zijn tijd en aandacht zal moeten geven aan de federale onderhandelingen.