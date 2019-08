Dronken trucker belandt in vijver Kennedy-rotonde

Een vrachtwagen is zaterdagmorgen bij het verlaten van de snelweg aan de Kennedy-rotonde rechtdoor gereden en in de vijver terechtgekomen. De ­bestuurder was in slaap gevallen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur. De vracht­wagenbestuurder merkte het einde van de autosnelweg ­E40-A10 niet op en reed rechtdoor op de Kennedy-rotonde. Het voertuig belandde op het grasplein, reed een verkeerspaal aan en kwam tientallen meters verder tot stilstand in de vijver.

De bestuurder verklaarde dat hij in slaap was gevallen. De man had gedronken en legde een positieve ademtest af. Een takelwagen werd opgeroepen om de vrachtwagen weg te halen. De takelwerkzaamheden duurden tot 8 uur en veroorzaakten verkeershinder.