Nigel Farage valt Meghan Markle en prins Harry aan

Nigel Farage heeft in een opvallende speech leden van de Britse koninklijke familie door de mangel gehaald.

Nigel Farage, de leider van de Brexit Party, hield de speech voor de Conservative Political Action Conference in Sydney. De media waren niet uitgenodigd, maar de Britse krant The Guardian heeft fragmenten kunnen beluisteren.

Farage gaf zijn visie op de Brexit, media en de VN, maar vooral leden van de Britse koninklijke familie moesten het ontgelden. Voor de Queen zelf had hij niets dan lof. ‘Een geweldige, ontzagwekkende vrouw, we hebben geluk dat we haar hebben.’ Maar haar zoon, kleinzoon en moeder spaarde hij niet.

Farage verweet prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle dat ze ‘irrelevante’ campagnes voeren voor sociale rechtvaardigheid en het klimaat. De Queen Mother, die in 2002 overleed, omschreef hij als een ‘gin drinkende kettingroker met overgewicht’.

‘Ik kan alleen zeggen dat Charlie Boy (prins Charles, red.) nu in de zeventig is...hopelijk leeft de Queen erg, erg lang.’

Prins Harry, die momenteel pas de zesde in lijn is voor de troonopvolging, wil Farage helemaal niet op de troon. ‘Als ik wil dat de Queen erg lang leeft om ervoor te zorgen dat Charlie Boy geen koning wordt, dan wil ik dat Charlie Boy nog langer leeft en prins William eeuwig leeft opdat Harry geen koning wordt.’

Volgens Farage, die nooit een geheim heeft gemaakt van zijn minachting voor de koninklijke familie, ging het mis met prins Harry sinds hij met Meghan Markle samen is.

‘Harry was jong, dapper, onstuimig, mannelijk, iemand die in de problemen geraakte en in ongepaste kledij op vrijgezellenfeestjes opdaagde, die teveel dronk en chaos met zich meebracht’, zei hij. ‘En dan een dappere Britse officier die zijn steentje bijdroeg in Afghanistan. Hij was in honderd jaar de populairste royal van een jonge generatie. En toen ontmoette hij Meghan Markle, en viel het van een klif.’