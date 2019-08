Duizenden demonstranten zijn in Hongkong voor het tiende opeenvolgende weekend op straat gekomen ondanks een politieverbod. Opnieuw kwam het tot clashes met de politie.

In de vroege namiddag verzamelden demonstranten zich in Victoria Park. Dat was toegestaan door de politie, maar de mars die ze van daaruit wilden starten in oostelijke richting niet. De autoriteiten hadden ook een tweede manifestatie verboden die zondagnamiddag begon in de arbeiderswijk Sham Shui Po, waar duizenden mensen waren en de politie traangas inzette.

Vooral zondagnacht was het geweld hevig. De politie vuurde traangas af in een treinstation om de betogers uiteen te drijven. De politieagenten sloegen ook demonstranten met hun wapenstok en schoten met rubberkogels. Andere demonstranten raakten gewond toen de politie in Causeway Bay chargeerde en mensen begonnen te arresteren. Ook bij de politie zouden mensen gewond zijn geraakt.

Voor de derde dag op rij hielden enkele honderden demonstranten ook een sit-in op de internationale luchthaven. Ze hoopte, bij de buitenlandse bezoekers die in Hongkong landen steun te vinden. Dat protest verliep vreedzaam.

Het protest begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is. De betogers willen ook dat het geweld waarvan ze de politie beschuldigen onderzocht wordt.

Sinds Londen in 1997 afstand deed van zijn Hongkong, heeft de regio een aparte status binnen de Volksrepubliek China, onder het motto ‘een land, twee systemen’.