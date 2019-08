Volgens Haas F1 teambaas Guenther Steiner moet de Formule 1 op haar hoede zijn en mag men na vier goede races nu niet in de val trappen door te denken dat alle problemen opgelost zijn."

Na de erg saaie GP van Frankrijk werden de alarmklokken geluid in de Formule 1. De race was veel te saai en werd nog maar eens gewonnen door Lewis Hamilton en Mercedes. Er kwam dan ook felle kritiek op de toestand waarin de Formule1 zich bevond.

Na de saaie race in Frankrijk kregen we met Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije echter vier leuke F1-races. Volgens Guenther Steiner mag de Formule 1 nu echter niet in de val trappen door te denken dat alle problemen opgelost zijn.

"We moeten voorzichtig zijn, het is niet omdat we nu vier goede shows op rij hadden dat alles goed is," aldus Haas F1-teambaas Guenther Steiner volgens 'Autosport.'

"We moeten er nog steeds voor zorgen dat de sport in het geheel beter wordt, het veld moet dichter bij elkaar. Dit kan volgens mij de meest opwindende sport ter wereld worden, laat ons dat niet vergeten."

"Het is niet omdat we vier goede races hadden dat alles nu goed is, iemand die dat denkt leeft in een droomwereld."

Ondanks de vier aangename races moet men in de Formule 1 dus actie blijven ondernemen om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren. Er zullen dan ook nog enkele belangrijke beslissingen moeten genomen worden met het oog op het nieuwe F1-reglement in 2021.

"We hadden nu vier goede races maar de kans bestond ook dat je vier slechte races had. Dan klagen we, we zijn te reactief," aldus Steiner.

"Je moet het grotere plaatje in het achterhoofd houden. Ja, we hadden vier goede races en daar zijn we dankbaar voor. We willen zo echter 21 of 22 races hebben," besloot Steiner.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: