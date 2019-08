STVV houdt Standard af en pakt eerste punten van het nieuwe seizoen

STVV heeft op de derde speeldag zijn eerste punten beet. De Kanaries klopten verrassend Standard, dat tot in de laatste minuten hevig weerwerk bood. Door het puntenverlies van de Rouches is Club Brugge alleen leider in de Jupiler Pro League, Antwerp kan straks langzij komen.

STVV kwam aan de aftrap met veel twijfels na mindere prestaties in de eerste twee speeldagen. Standard wist dat ook en had het meeste balbezit bij het begin van de wedstrijd. Mehdi Carcela en Milos Kosanovic trapten over, terwijl Maxime Lestienne al na tien minuten de bon op ging met een schwalbe. Het tempo van de wedstrijd lag niet al te hoog, vooral op het middenveld ontbrak balvastheid. Bijna kon Standard profiteren, maar Carcela’s vizier stond nog steeds onscherp. Renaud Emond bleek dan weer een paar centimeter te kort om een voorzet van Lestienne in doel te verlengen.

Het was echter STVV dat de voorsprong pakte. En hoe. Alexandre De Bruyn snoepte aan de middenlijn de bal af, stormde naar doel, ging daarbij twee Standard-spelers voorbij en trapte precies in de verste hoek. De Kanaries plots in euforie.

Standard wilde wel meer druk creëren, maar kansen waren schaars. Ook voor STVV overigens, maar de Limburgers dankten Hamza Masoudi toen die er met een nieuwe individuele actie 2-0 van maakte. De jongeling dribbelde drie Rouches en rolde de dubbele voorsprong in doel bij zijn tweede wedstrijd op het hoogste niveau. Standard moest nog meer naar voren stormen, maar verder dan een weggewerkte bal tegen de lat geraakten de bezoekers niet meer voor de rust.

Drie gouden punten lonkten voor STVV, want volgende week volgt met Antwerp alweer een sterke tegenstander. De thuisploeg profiteerde al snel in de tweede helft van veel ruimte in de rug van de Standard-verdediging, maar Yohann Boli had oogkleppen op. De spits zit met een transfer in het hoofd en wilde afscheid nemen met een doelpunt, maar hij miste daardoor de volledige vrijstaande De Bruyn in zijn zicht. Het centrale duo achterin bij Standard, nieuweling Noë Dusenne en Kosanovic, toonden zich erg zwak. De aanvallers moesten het dan maar doen, maar Lestienne geraakt ook van dichtbij niet voorbij Schmidt. Uiteindelijk was Wolke Janssens -of de nieuwe handspelregel?- boosdoener voor STVV. De rechtsachter kreeg de bal tegen de hand in de zestien, Lardot wees naar de stip en de net ingevallen Paul-José Mpoku scoorde meteen zijn eerste van het seizoen. De wedstrijd ontbrandde, want beide ploegen geloofden nu in een nieuwe goal aan hun kant.

Daniel Schmidt behoedde Standard met een goede reflex van de gelijkmaker, terwijl Marc Brys met invallers Elton Acolatse en Watari Endo meer balvastheid zocht. Lestienne koos nog maar eens voor de dribbel, trapte op het doelhout en ook de eigen Teixeira in de rebound kon Schmidt geen tweede tegengoal aansmeren. Michel Preud’homme gooide Duje Cop mee in de strijd om een punt. Emond dook goed op in de zestien, maar hij knikte de bal op de buitenkant van de paal.

STVV maakte steeds meer slagzij, Endo redde zijn team met een ultieme redding op de doellijn. Pol Garcia moest met een blessure de strijd staken waardoor STVV met tienen stond. De Kanaries met het water op de lippen, maar de strijdvaardigheid was aandoenlijk. De troepen van Brys kregen tot hun wanhoop nog acht (!) minuten blessuretijd. Aan de andere dug-out sprong Michel Preud’homme net niet uit zijn vel in die ellenlange extra tijd, maar toch slaagden de Kanaries in hun opzet: winnen van Standard en de eerste punten van het seizoen binnenslepen.