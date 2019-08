Het perverse leven van miljardair Jeffrey Epstein: minderjarige masseuses en boeken over seksslaven

Een dag voor de plotse dood van Jeffrey Epstein, die in de gevangenis zat op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes, had de rechtbank van New York duizenden pagina’s uit documenten over een eerdere rechtszaak vrijgegeven. Daaruit wordt de omvang van de aanklachten en het losbandige, perverse leven van de miljardair duidelijk.