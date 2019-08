EK atletiek voor landenteams: België pakt onverhoopte zesde plaats en blijft in de First League

België heeft zich zondag op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes verzekerd van het behoud in de First League, het tweede Europese niveau. De Belgische ploeg kwam na een succesvolle slotdag uit op de zesde plaats, terwijl top zeven volstond voor het behoud.

De Belgian Cheetahs (met Paulien Couckuyt, Camille Laus, Kiné Gaye en Renée Eykens) ontgoochelden op de afsluitende 4x400 meter met een tiende plaats in 3:37.57. De Belgian Tornados (met Alexander Doom, Asamti Badji, Camille Snyders en Jonathan Sacoor) deden beter met een tweede plaats in 3:08.96. De kloof met de voornaamste concurrenten was al eerder gemaakt, vooral dankzij de overwinning van Isaac Kimeli (3.000m) en de tweede plaatsen van Philip Milanov (discus), Ben Broeders (polsstok) en Claire Orcel (hoog).

Portugal won de First League en komt bij de volgende editie in 2021 uit in de Super League. Wit-Rusland en organisator Noorwegen volgden op twee en drie. België schoof op de slotdag op van negen naar zes en ging daarbij Ierland, Roemenië en Hongarije voorbij. Het zijn die laatste twee landen die degraderen samen met kneusjes Slovakije en Litouwen.

Eindstand First League:

1. Portugal 302 punten

2. Wit-Rusland 281

3. Noorwegen 269

4. Nederland 259

5. Turkije 245

6. België 241

7. Ierland 227

8. Roemenië 225.5

9. Hongarije 223

10. Slovakije 186

11. Litouwen 173.5

