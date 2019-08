Een grootse zoekoperatie naar een vrouw die vrijdagavond in de Donau gesprongen was, bleek overbodig: de vrouw bleek dit weekend gewoon thuis te zijn.

Vrijdagavond hadden mensen gezien hoe de 31-jarige vrouw in de zuidelijke stad Neu-Ulm in het water van de Donau was gesprongen nadat haar telefoon in het water was gevallen. Maar blijkbaar kon ze weer naar de oevers zwemmen, meldt de politie zondag.

Tijdens de zoekoperatie werden scubaduikers, een politiehelikopter en een sonarschip ingezet. Zaterdagavond werd alles afgeblazen.

Het is niet bekend of de vrouw haar telefoon heeft teruggevonden. Hoe dan ook was de vrouw onmiddellijk na haar ‘verdwijning’ niet te bereiken.