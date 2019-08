Mathieu van der Poel klopt wereldkampioen Schurter nu ook in Lenzerheide

Mathieu van der Poel heeft nu ook de WB-manche in het Zwitserse Lenzerheide gewonnen. Hij toonde zich na een beklijvend duel de betere van wereldkampioen en lokaal renner Nino Schurter. Voor Van der Poel was het zijn laatste WB-manche van het seizoen, vanaf nu gaat de focus opnieuw naar de weg.

Mathieu van der Poel, Schurter, Flückiger en Avancini waren de eerste leiders. In de derde ronde reed van der Poel weg met Schurter. Halfkoers had het duo een kleine voorsprong op Mathias Flückiger en Henrique Avancini. In de voorlaatste ronde demarreerde van der Poel en had al vlug 15 seconden op Schurter, die door een thuispubliek van 33.000 toeschouwers werd vooruit geschreeuwd. De Europese kampioen haalde het vlot. Beste Belg werd Kevin Panhuyzen als 19de, Jens Schuermans eindigde als 47ste. Van der Poel reed zijn laatste mountainbikerace van dit seizoen en start nu zijn voorbereiding op het WK op weg in Yorkshire.

Bij de vrouwen zegevierde Jenny Rissveds. De olympische kampioene hervatte dit seizoen na drie jaar de competitie na een zware depressie. Ze klopte de Nederlandse Anne Terpstra en de Française Pauline Ferrand-Prévot na een zinderende en spannende race. Githa Michiels werd 16 de. Een mooie prestatie omdat de Belgische kampioenen gisteren nog met hevige rugklachten kampte. Nu gaat de focus van haar op het WK over drie weken in het Canadese Mount-St-Anne.