Richeze sprint naar zege op Pan-Amerikaanse Spelen

De Argentijn Maximiliano Richeze heeft zondag goud veroverd in de wegwedstrijd op de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima. De 36-jarige snelle man van Deceuninck-Quick.Step haalde het in de straten van de Peruaanse hoofdstad na 177 km in een sprint voor de Mexicaan Ignacio de Jesus Prado en de Colombiaan Bryan Gomez.