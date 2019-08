De zware brand in Beringen kostte aan twee brandweerlieden het leven. Alle twee waren ze van de post Heusden-Zolder, één van de bijkomende ploegen die werden opgeroepen. ‘11 augustus 2019 zal voor altijd een zwarte dag zijn voor onze gemeente’, aldus burgemeester Mario Borremans.

De brandweer van Beringen werd afgelopen nacht opgeroepen voor een brand in een leegstaande woning. Er werden bijkomende ploegen opgeroepen vanuit de dichtstbijzijnde kazernes, Heusden-Zolder en Tessenderlo. Tijdens de bluswerken vond er een explosie plaats als gevolg van een ontbranding van de hete rookgassen. Daarbij kwamen twee brandweerlieden om het leven, vier anderen raakten gewond. ‘Alle slachtoffers zijn van de post Heusden-Zolder’, verklaarde zonecommandant Bert Swijsen.

Bijzonder hard en bijzonder unfair

Het gaat om vrijwillige brandweermannen van 37 en 42 jaar. ‘Jonge papa’s’, aldus burgemeester van Heusden-Zolder Mario Borremans tijdens een persconferentie. ‘Het was onwezenlijk vanochtend te moeten vertellen aan die kinderen dat hun papa niet meer thuis komt’, voegde Swijsen eraan toe.

‘Ze zijn gestorven terwijl ze een goede daad verrichten, als vrijwillige brandweermannen. Dat is bijzonder hard, bijzonder unfair’ aldus Borremans nog. ‘Ook de andere gewonden zijn uit onze gemeente. Het waren en zijn allemaal kameraden. 11 augustus 2019 zal voor altijd een zwarte dag zijn voor onze gemeente.’

Rouwregister

Maandagmorgen worden er in het stadhuis van Beringen en Heusden-Zolder rouwregisters geopend waar bewoners hun steunbetuigingen kunnen neerschrijven.

De gerechtelijke diensten zijn intussen een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In het verleden waren er al brandjes in het leegstaand gebouw aan de Koolmijnlaan in Beringen. ‘De politie trof er wel eens personen aan. Het gaat echter om een onbewoond pand. We hebben voorlopig geen indicaties dat er voorbije nacht iemand aanwezig was’, vertelde de burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V).