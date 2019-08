Tom Boonen moet opgeven in 24 uur van Zolder: ‘Ik zou kunnen wenen’

De Norma van Tom Boonen, Sam Dejonghe en Thomas Piessens heeft zondag door motorproblemen de strijd moeten staken in de 24 uur van Zolder. Het trio reed op dat moment, met nog zo’n zes uur te gaan, aan de leiding.

Boonen zat achter het stuur toen de motor het begaf. Na een beginnend brandje moest het trio de handdoek gooien.

‘Dit is verschrikkelijk. Ik zou echt kunnen wenen’, reageerde Boonen bij autosportwereld.be. ‘We hebben het hele weekend miserie gekend. Ook in het begin van de wedstrijd hadden we ons deel van de pech. Dat konden we oplossen met relatief weinig verlies. Onze achterstand bedroeg tien ronden. De hele nacht hebben we gebokst met het mes tussen de tanden. Ik bouwde daarna een comfortabele voorsprong uit en nu is de motor in brand gevlogen, zonder aanleiding. De motor was al een tijdje niet optimaal, sputterde wat maar gaf wel vermogen. Wat er net gebeurd is, weet ik niet. Het blijft mechanica. Er zal iets duchtig moeten worden nagekeken want dit is heel zwaar.’

Tom Boonen, die nu al drie jaar aan het autoracen is, was een van de grootste kanshebbers tijdens de 24 uur van Zolder. De eerste plaats is nu in handen van de Norma bestuurd door Bert Longin, Stienes Longin, Christoff Corten en de Zwitser Giorgio Maggi.