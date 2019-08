‘Britse prins Andrew betastte vrouw in huis van miljardair Jeffrey Epstein’

De Britse prins Andrew is in 2015 beschuldigd van handtastelijkheden door een jonge vrouw.

Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die afgelopen vrijdag zijn vrijgegeven, slechts een dag voordat Epsteins lichaam levenloos werd aangetroffen in zijn cel.

In de documenten stelt Johanna Sjoberg dat prins Andrew haar bij haar borst aanraakte toen zij in 2001 samen op een bank zaten in het appartement van miljardair Jeffrey Epstein in New York. Sjoberg was op dat moment 21 jaar, prins Andrew 41.

‘Ik herinner mij dat iemand een fotomoment wou houden, en we moesten op de zetel gaan zitten’, zo luidt de verklaring van Sjoberg in de documenten. ‘En dus zaten Andrew en Virginia op de zetel. De pop plaatsten ze op haar schoot. En dan zat ik de schoot van Andrew. Ze plaatsen de handen van de pop op de borsten van Virginia. En Andrew plaatste die van hem op die van mij.’

Buckingham Palace ontkent de beschuldigingen. ‘Elke suggestie van ongepast gedrag met minderjarigen is onwaar.’

De papieren hebben betrekking op een andere zaak, die door Virginia Giuffre werd aangespannen tegen Ghislaine Maxwell. Zij wordt ervan beschuldigd dat ze minderjarige meisjes ronselde voor Epstein. Ze heeft de beschuldigingen altijd ontkend.