Red Bull-teambaas Christian Horner was onder de indruk van de prestatie van Max Verstappen in Hongarije maar ook van de manier waarop de jonge Nederlander omging met zijn nederlaag.

Max Verstappen had de race in Hongarije helemaal onder controle maar spijtig genoeg duurde ze te lang voor het rubber onder zijn Red Bull, in extremis moest hij de zegekrans aan Lewis Hamilton laten. Een race op het laatste moment uit handen moeten geven is een harde noot om te kraken maar Christian Horner prijst zijn rijder omwille van de manier waarop hij met zijn nederlaag omging.

“Ik denk dat hij een volwassen race gereden heeft,” aldus Horner. “Zelfs op het einde, de race verliezen met nog vier ronden voor de boeg is enorm frustrerend.”

“Maar ik denk dat hij het volledige plaatje begrijpt, hij kende de situatie waarin we ons bevonden en hij begrijpt hoe een race verloopt. Een leek zou zeggen dat de strategie van Red Bull verkeerd was maar dat was niet het geval.”

“Mercedes had gewoon de snellere auto en ze hadden de mogelijkheid om een ‘gratis’ pitstop te maken. Hij had de volwassenheid om de situatie te begrijpen en ik denk dat hij die stap dit jaar echt gezet heeft.”

Met twee overwinningen in de laatste vier races doet niemand beter dan Max Verstappen maar Christian Horner gelooft niet dat ze dit jaar nog echt titelkandidaat kunnen zijn. Hij wil dit jaar de basis leggen om in 2020 voor de wereldtitel te strijden.

“Ik denk dat Lewis nu meer dan zeventig punten voorsprong heeft. Dat is een voordeel van bijna drie races met negen races te gaan. Eigenlijk zou Lewis gewoon drie races niet moeten opdagen als zijn verkoudheid terugkomt of hij moest iets krijgen zoals zwemmerseczeem, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk.”

“Ze moeten het nu wel erg bont maken om het kampioenschap nog te verspelen.”

“Ons doel voor de rest van het jaar blijft de kloof dichten in races zoals Hongarije en hopelijk zullen er nog een paar beter uitdraaien dan die van het voorbije weekend.”

“Terwijl onze auto competitiever wordt en Honda vooruitgang boekt is dit eigenlijk een jaar om iets op te bouwen met het oog op 2020,” besluit Horner.

