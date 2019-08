De dood van Jeffrey Epstein in de gevangenis roept vragen op. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr beveelt een onderzoek.

De Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein (66), die verdacht wordt van seksueel misbruik van jonge meisjes, is zaterdagochtend dood teruggevonden in zijn cel in New York. Hij zou zichzelf hebben opgehangen.

Hoewel hij eerder met verwondingen gevonden is in zijn cel, eind juli, stond de man toch niet meer onder extra bewaking. Een ‘zelfmoordregime’ houdt in dat een cipier om de 15 minuten de gevangene controleert. Waarom hij niet meer extra in het oog werd gehouden, is niet duidelijk.

‘Zijn dood roept serieuze vragen op die moeten worden beantwoord’, zegt de Amerikaanse minister van Justitie William Barr. Hij heeft een onderzoek bevolen, naast dat van de FBI.

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio vindt dat de dood van Epstein ‘veel te gelegen komt’. ‘Wat veel van ons willen weten, is wat hij wist’, zegt hij. ‘Hoeveel miljonairs en miljardairs waren bij zijn illegale activiteiten betrokken? Die informatie is niet met Epstein gestorven. Dat moet ook onderzocht worden.’

Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez tweette kort na Epsteins dood: ‘We hebben antwoorden nodig. Veel antwoorden.’

Slachtoffers

Slachtoffers reageren teleurgesteld dat Epstein niet meer terecht zal staan en hopen dat hun vragen toch nog beantwoord zullen worden. ‘Epstein is er niet meer, maar het recht moet nog altijd zegevieren’, zegt Jennifer Araoz, die zegt dat de miljardair haar verkrachtte toen ze vijftien jaar was. ‘Ik hoop dat de autoriteiten de medeplichtigen zullen vervolgen.’

Verschillende advocaten van slachtoffers roepen op om het onderzoek naar Epsteins misdaden voort te zetten.

Epsteins dood volgt een dag nadat gerechtsdocumenten waren vrijgegeven. Daarin wordt onder meer gesuggereerd dat mensen uit zijn kennissenkring deelnamen aan de ‘massages’ door minderjarige meisjes. De affaire-Epstein beroert al langer de gemoederen in Amerika, onder meer omdat hij tientallen Hollywoodsterren, academici en politici voor zijn kar gespannen zou hebben door hen te laten meegenieten van zijn luxeleven. Zo kon Epstein het goed vinden met onder anderen huidig president Trump, voormalig president Bill Clinton, de Britse ex-premier Tony Blair, zakenman Richard Branson en ook met prins Andrew, de tweede zoon van The Queen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be