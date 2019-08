Te koop: unieke driemaster naast Mas

Het is een prachtige driemaster, de Marjorie. Het voormalige handelsschip kan perfect het ruwe water op, maar in Antwerpen was er de jongste jaren vooral interesse voor het schip als hotel. Stilzitten kan mede-eigenaar Ronny Muyshondt als waterrat niet en dus probeert hij al een aantal jaar het schip te verkopen. Vraagprijs? 1,3 miljoen euro.