Essevee zadelt landskampioen op met nul op zes

Voor Felice Mazzu zijn het allesbehalve fijne wittebroodsweken in Genk.De heerlijke doelpunten en magistrale baltoetsen van Trossard, Pozuelo en Malinovskyi vormen nog maar een zoete herinnering aan heerlijke voetbalavonden in de Luminus Arena. Maar de Genkse realiteit oogt medio augustus minder fraai: de landskampioen speelde zaterdagavond 90 minuten lang tegen zichzelf en werd door een bijzonder efficiënt Zulte Waregem op een tweede opeenvolgende nederlaag getrakteerd.

Bij landskampioen Genk had coach Mazzu vooraf aangekondigd dat de nederlaag op bezoek bij KV Mechelen gevolgen zou hebben. Uiteindelijk bleef het aantal personele wijzigingen bij de Limburgers evenwel beperkt tot twee nieuwe gezichten: Lucumi verving zijn landgenoot Cuesta, terwijl Hagi een eerste basisplaats kreeg. De Roemeen nam de plaats van Nygren in, de 18-jarige Zweed werd zelfs niet weerhouden in zijn wedstrijdselectie en moest de partij vanuit de tribunes volgen.

Zulte Waregem kende een belabberde comptitiestart en boekte een magere nul op zes. Zo leed Essevee vorig weekend nog een ontluisterende 4-0 nederlaag op bezoek bij Standard. Hoog tijd om enkele wijzigingen door te voeren, meende Dury. En zo verscheen Bossut voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. De terugkeer van de 33-jarige doelman betekende dat youngster Bansen, zes tegendoelpunten in twee duels, naar de bank verhuisde. Seck, Humphreys en nieuwkomer Berahino waren de andere nieuwe namen in de basiself van Essevee.

Bij Mazzu had niet zo zeer de nederlaag bij Malinwa maar vooral het vermeende gebrek aan wedstrijdmentaliteit sporen nagelaten. Reken maar dat hij zijn spelers de voorbije week flink op scherp had gezet en dat was ook meteen merkbaar. Genk ging heel fel van start en Samatta dook al snel op voor Bossut maar de ervaren doelman behoedde zijn team van een vroege achterstand.

Maar al gauw bleek dat Essevee zich niet zou ingraven. Meer zelfs: de bezoekers klommen na amper zes minuten op voorsprong. Eerst verijdelde Dewaest nog een doelpoging van Larin maar even later was het toch raak toen Bjordal een voorzet van Bürki voorbij een kansloze Coucke trapte (0-1). Meteen ook het eerste doelpunt voor Zulte Waregem dit seizoen.

Eindelijk een doelpunt bij Essevee. Foto: Photo News

Mak Genk

Genk hapte even naar adem maar onder impuls van een fanatiek coachende Mazzu trok Racing in de aanval. Maar de Limburgse pletwals gaf niet thuis: al te vaak stokten de Genkse combinaties door storend balverlies, flankaanvallers Paintstil en Ito bakten er niets van en het uitverdedigen verliep vaak bijzonder stroef. Enkel bij stilstaande fases ontstond er wat opwinding maar Bossut gaf geen krimp.

De beste doelkans voor rust was zelfs nog voor de bezoekers die zich allerminst ingroeven en regelmatig heel scherp prikten op de tegenaanval. Seck kopte een hoekschop op Coucke en in de rebound besloot ook Berahino op de Genkse doelman. En Genk? Dat moest zich tevreden stellen met een kansje voor Maehle maar de Deen strandde eveneens op de onvermijdelijke Bossut. Het thuispubliek morde terecht.

Na rust leek er bij Genk beterschap in zicht: Ito probeerde iets nadrukkelijker om zijn rechtstreekse tegenstander onder druk te zetten. De Japanner trok hierbij veelvuldig op avontuur in de vijandige zestien en dat leverde spektakel maar bij zijn beste actie de Japanner bereikte dan wel uiteindelijk Heynen maar die was te verrast om de bal in het lege doel te koppen.

Mazzu greep in en bracht met Odey voor Hagi een tweede spits maar het inbrengen van de jonge Nigeriaan die overkwam van FC Zürich kon evenmin het tij doen keren en toen Berahino via de voet van Dewaest de 0-2 aantekende, werd het heel stil in de Luminus Arena. Genk moet zich dringend herbronnen en vooral offensief antwoorden vinden op de nieuwe status zoniet zou het al snel onrustig kunnen worden in het anders zo vredige Limburg.