Kortrijk veel uitgekookter dan dartel maar naïef Cercle

Een voorsprong eens in handen kunnen houden. Dé uitdaging voor Cercle Brugge dat net als vorige week tegen Oostende ook tegen KV Kortrijk weer 1-0 uitliep, maar finaal toch voor de derde keer op rij verloor. Het bete voetbal was nochtans voor Cercle maar KV Kortrijk is veel rijper en uitgekookter dan dit dartel maar ook naiëf Cercle dat nog veel te veel een allegaartje is en met 0 op 9 al direct de achtervolging moet inzetten.

Wie met nul punten start na een paar wedstrijden kan maar beter eens die nul proberen weg te krijgen. Cercle Brugge wist dus wat het moest doen tegen KV Kortrijk dat zelf ook amper één puntje bij mekaar had gevoetbald.

Amper drie matchen ver en toch al enige druk in de tent(en)

Je merkte het ook aan de opstellingen. Fabien Mercadal zette naast Kouamé met Omolo een extra defensieve middenvelder in het blok . Yves Vanderhaeghe had afgelopen week wat dingetjes uitgeprobeerd op training en besloot Ajagun op de tien te zetten en de voorkeur te geven aan Ivanof op Batsula. Cercle nam de beste start maar echte kansen zaten er niet in. Wel voor Kortrijk toen Mboyo, een paar jaar geleden nog even bij Cercle in 1B, alleen voor Badiashile verscheen. De keeper van Monaco redde knap maar nodig was het niet want er was gevlagd voor buitenspel.

Mboyo wordt achtervolgd. Foto: Isosport

Kortrijk speelde nogal slordig en had het aan zichzelf te danken dat het na nog geen 20 minuten moest achtervolgen. Van Der Bruggen waande zich op training en verloor de bal aan Omolo, zelf doorgaans een specialist in balverlies. Maar nu stond de tot Belg genaturaliseerde Keniaan aan de goede kant en tegen zo’n assist zegt Saadi niet neen. 1-0 en de Franse Algerijn zit meteen al aan twee goals en doet waarvoor Cercle hem aantrok. De goal kwam de match alvast niet ten goede. De niet onaardige vroege start kreeg geen vervolg en geen van beide ploegen wist goed wat doen.

Tenzij maar de kleine Ajagun zag zijn kopbal gered door de lenige en explosieve Badiashile.

Goal van Peeters afgekeurd

Het tempo mocht best wat hoger na de rust en dat hadden ze begrepen bij beide ploegen. Cercle scoorde meteen en de 2-0 werd enthousiast omgeroepen maar iedereen had toen al lang gezien dat het doelpunt van Peeters werd voorafgegaan door een fout van Peeters himself op De Sart. De matig leidende Bert Put had nog heel veel tijd nodig om het advies van de VAR in te gaan. Pech voor Cercle en een keerpunt in de match. Het deed een beetje denken aan wat Anderlecht twee weken geleden overkwam tegen KV Oostende. Toen scoorde Vlap de 2-0 maar ook zijn goal werd (terecht) afgekeurd en het jonge Anderlecht verloor compleet de weg. Cercle is zowat even jong en overkwam hetzelfde. Op een afvallende bal stelde Ajagun gelijk met een heerlijke volley en onder Mercadal voetbalt Cercle zeker niet onaardig maar soms ook wat te frivool.

Hier nog duimen omhoog, maar Peeters zag wel zijn goal afgekeurd. Foto: Photo News

En bij het uitverdedigen betaal je dat cash. Ivanof bedankte zijn trainer voor de speelminuten met een prima assist en Hannes Van Der Bruggen zette de Veekaa op voorsprong. Waarbij zijn balverlies bij de 1-0 meteen vergeven en vergeten is.

Mercadal bracht met Bongiovanni en Kanté twee offensieve krachten in en Cercle bleef prima voetballen maar telkens ontbrak er wel iets om Kortrijk echt aan het beven te brengen. Meer zelfs, de kerels speelden met vuur omdat Mboyo en vooral Kagé de kansen op meer goals lieten liggen. Kagé haalde toch nog zijn gram door als kleinste man van de hoop de voorzet van Van Der Bruggen binnen te koppen.