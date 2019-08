De politie in Noorwegen meldt een schietpartij in een moskee. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar de dader is gearresteerd. Eén persoon is gewond geraakt.

De informatie over de schietpartij is op dit ogenblik nog erg schaars. De Noorse krant Aftenposten meldt dat de schietpartij plaatsvond in een moskee in de gemeente Bærum, in de provincie Akershus.

De politie meldde de schietpartij rond 16.45 uur. Volgens een bestuurslid van de moskee, die in Aftenposten getuigt, is een man gekleed in uniform beginnen te schieten. Een van de aanwezigen in de moskee zou de schutter overmeesterd hebben. De politie heeft de dader gearresteerd. Het gaat om een jonge, blanke man, zijn identiteit is nog niet bekend.

Zo dadelijk meer nieuws.