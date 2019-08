‘Miljardair Jeffrey Epstein, verdacht van sekshandel, dood aangetroffen in cel’

Van seksueel misbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein heeft zichzelf om het leven gebracht. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite ABC.

Jeffrey Epstein zit in de gevangenis op verdenking van sekshandel en samenzwering daartoe. De autoriteiten verzamelden jaren geleden al overtuigend bewijs dat Epstein (66) alleen al tussen 2005 en 2007 ruim 80 meisjes (tussen de 13 en 17 jaar) misbruikte. Hij zou een illegaal netwerk voor vrouwenhandel in New York en Florida uitgebouwd hebben. Tientallen toppolitici, Hollywood-sterren en zakentycoons heeft hij aan zich gebonden door hen mee te laten genieten van zijn jetsetleven.

Hoewel de FBI het systematische misbruik gedetailleerd in kaart bracht en justitie hiervoor levenslang had kunnen eisen, trof Epstein eind 2007 een voor hem zeer gunstige schikking met justitie. Toen de krant Miami Herald zich vastbeet in de affaire in 2018 kwam justitie opnieuw in actie. Op 6 juli van dit jaar werd hij opgepakt.

President Trump is een goede kennis van Epstein, maar veel beter bevriend is hij met diens verre voorganger: Bill Clinton. De oud-president (1993-2001) vloog tientallen keren mee in Epsteins luxueuze Boeing 737.

Ras verbeteren

De bekende New Yorkse investeerder heeft de afgelopen twee decennia ook vele vooraanstaande academici in zijn kenniskring gelokt, zo bleek deze week. Het gaat om topwetenschappers aan wie hij herhaaldelijk vertelde over zijn wens om vrouwen te bevruchten met zijn eigen sperma teneinde het menselijke ras ‘te verbeteren’.

Eind juli werd de man al eens zwaargewond aangetroffen in de cel.

