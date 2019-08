In Norwich, in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, staat sinds kort een kermisattractie in de middeleeuwse kathedraal van Norwich. Het doel: bezoekers tien dagen lang de kans geven om dichter bij het middeleeuwse plafond te kunnen komen. Maar daar komt nu kritiek op, enkele Britse bisschoppen vinden de stunt 'onprofessioneel en ongepast'.